Pazar akşamı televizyonlarda Gül Masalı, Balkan Ninnisi, MasterChef gibi yapımlar yayınlandı. Reyting yarışını MasterChef kazandı.

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

3 Temmuz 2022 Pazar akşamı ATV'de Gül Masalı, Kanal D'de Hızlı ve Öfkeli 8, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, Fox TV'de Gizli Saklı, TRT 1'de Balkan Ninnisi (Altyazılı), Show TV'de Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ve TV8'de Masterchef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 3 Temmuz 2022 Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

İşte 3 Temmuz 2022 Pazar reyting sonuçları...

3 Temmuz Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Masterchef Türkiye, İkinciliği Gül Masalı, üçüncülüğü ise Hızlı Ve Öfkeli 8 aldı.

AB Grubunda ise birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliğiHızlı Ve Öfkeli 8, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber Hafta Sonu aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinciliği Masterchef Türkiye,Hızlı Ve Öfkeli 8, üçüncülüğü ise Gül Masalı aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 GUL MASALI ATV

3 HIZLI VE OFKELI 8 (Y.S) KANAL D

4 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 SAKAR SAKIR (T.S) SHOW TV

6 KANAL D ANA HABER KANAL D

7 HABABAM SINIFI DOKUZ DOGURUYOR (T.S) SHOW TV

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 TOZLUYAKA (TKR) FOX

10 HIZLI VE OFKELI 8 Kanal D

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 HIZLI VE OFKELI 8 (Y.S) KANAL D

3 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 GUL MASALI ATV

5 COK GUZEL HAREKETLER 2 OZEL STAR TV

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 SAKAR SAKIR (T.S) SHOW TV

8 661. TARIHI KIRKPINAR YAGLI GURESLERI TRT SPOR

9 BALKAN NINNISI (TKR) TRT 1

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 HIZLI VE OFKELI 8 (Y.S) KANAL D

3 GUL MASALI ATV

4 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 SAKAR SAKIR (T.S) SHOW TV

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 KANAL D ANA HABER KANAL D

8 661. TARIHI KIRKPINAR YAGLI GURESLERI TRT SPOR

9 HIZLI VE OFKELI 8 (Y.S) (TKR) KANAL D

10 COK GUZEL HAREKETLER 2 OZEL STAR TV