30 Kasım TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var? Cumartesi yayındakiler...

Yağmur Dinç

Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor.

Cumartesi gününü ekran karşısında geçirenler, özellikle akşam kuşağına göz atıyor.

Dizi ve filmlerle birlikte reyting yarışı tam gaz devam edecek.

Peki, Bugün TV yayın akışında neler var? 30 Kasım Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışları...

ATV yayın akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Akıncı Çizgi Dizi

10:20 Akıncı Çizgi Dizi

11:00 Bir Gece Masalı

13:50 Yalan Dolan (Yerli Sinema)

15:30 Sağ Salim 2: Sil Baştan (Yerli Sinema)

17:10 Oflu Hoca'nın Şifresi (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kirpi Sonic 2 (Yabancı Sinema)

22:40 Los Angeles'ta Gizli Görev (Yabancı Sinema)

Kanal D yayın akışı

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 İnci Taneleri

16:00 Annem Ankara

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yalan

00:15 Uzak Şehir

02:45 Güllerin Savaşı

Star TV yayın akışı

07:00 İki Aile

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Kral Şakir

11:15 Sahipsizler

14:00 Yerli Dizi Tekrarı

16:30 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

NOW TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

16:00 Kızıl Goncalar

19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

23:45 Aşk Evlilik Boşanma

TRT 1 yayın akışı

08:10 Yedi Numara

09:00 Yeditepe İstanbul

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:30 Teşkilat

14:40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

17:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

Show TV yayın akışı

08:00 Sandık Kokusu

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Kalpazan

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha





TV8 yayın akışı

07:30 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Çöller Kasırgası (Yabancı Sinema)

10:45 Komançı İstasyonu (Yabancı Sinema)

12:15 Gazete Magazin

17:15 MasterChef Türkiye