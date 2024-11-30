30 Kasım TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var? Cumartesi yayındakiler...

Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor.
Cumartesi gününü ekran karşısında geçirenler, özellikle akşam kuşağına göz atıyor.
Dizi ve filmlerle birlikte reyting yarışı tam gaz devam edecek.
Peki, Bugün TV yayın akışında neler var? 30 Kasım Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışları...
ATV yayın akışı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Akıncı Çizgi Dizi
10:20 Akıncı Çizgi Dizi
11:00 Bir Gece Masalı
13:50 Yalan Dolan (Yerli Sinema)
15:30 Sağ Salim 2: Sil Baştan (Yerli Sinema)
17:10 Oflu Hoca'nın Şifresi (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kirpi Sonic 2 (Yabancı Sinema)
22:40 Los Angeles'ta Gizli Görev (Yabancı Sinema)
Kanal D yayın akışı
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 İnci Taneleri
16:00 Annem Ankara
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
00:15 Uzak Şehir
02:45 Güllerin Savaşı
Star TV yayın akışı
07:00 İki Aile
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Kral Şakir
11:15 Sahipsizler
14:00 Yerli Dizi Tekrarı
16:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
NOW TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
16:00 Kızıl Goncalar
19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
23:45 Aşk Evlilik Boşanma
TRT 1 yayın akışı
08:10 Yedi Numara
09:00 Yeditepe İstanbul
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:30 Teşkilat
14:40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
17:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Show TV yayın akışı
08:00 Sandık Kokusu
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Kalpazan
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha
TV8 yayın akışı
07:30 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Çöller Kasırgası (Yabancı Sinema)
10:45 Komançı İstasyonu (Yabancı Sinema)
12:15 Gazete Magazin
17:15 MasterChef Türkiye