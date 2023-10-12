35 yıl sonra kanıtlandı! İşte Metin Akpınar'ın biricik kızı Duygu Nebioğlu’nun usta oyuncu Metin Akpınar’ın kızı olduğu 35 yıl sonra karara bağladı.

ensonhaber.com

Devlet sanatçısı unvanlı Metin Akpınar, magazinin gündemine bomba gibi düştü.

82 Akpınar’ın Göksel Özdoğdu ile n62 yıllık evliliği bir var. Bu evlilikten çiftin çocuğu bulunmuyor.

Ancak ünlü sanatçının 35 yıl sonra bir kızı olduğu ortaya çıktı.

Evlilik dışı dünyaya gelen Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar hakkında babalık davası açtı.

Ankara Masası'ndan Ersin Küçükbarak'ın haberine göre, Antalya’da görülen ve gizlilik kararı bulunan dava bugün sonuçlandı.

İşte Metin Akpınar'ın kızı

DNA testlerini de dikkate alan mahkeme Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’ın kızı olduğunu karara bağladı.

Annesi tarafından bir köye bırakılan daha sonra devlet koruması altına alınan ve ardından evlat edinilen Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu'nu görenler şoke oldu.

İşte Metin Akpınar'ın kızı...