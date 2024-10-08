Yağmur Dinç
ATV ekranlarının sevilen dizisi Karadut, güçlü oyuncu kadrosuna bir ismi daha ekledi.
Başarılı oyuncu Naz Elmas, dizinin üçüncü bölümünde "Nihan" karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
Elmas'ın canlandırdığı Nihan karakteri, tutkulu yapısı ve alımlı duruşuyla dikkatleri üzerine çekerken, dizideki dengeleri altüst edecek sürpriz gelişmelere de imza attı.
41 KERE MAŞALLAH
Naz Elmas, başarılı oyunculuğu ve ekranlardaki iddialı performanslarıyla beğeni topluyor.
Elmas'ın Instagram pozları ise görenleri mest ediyor.
41 yaşındaki ünlü oyuncudan cesur kareler...