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41'lik Naz Elmas'ın yatak sahneleri damga vurdu! "41 kere maşallah"

41'lik Naz Elmas'ın yatak sahneleri damga vurdu! "41 kere maşallah" ATV ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Karadut dizisinin üçüncü bölümünde sürpriz bir isim kadroya dahil oldu. Başarılı oyuncu Naz Elmas "Nihan" karakteri ile izleyicilerin karşısına çıktı ve etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekti.