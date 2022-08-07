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    43'lük Mine Tugay öyle bir dekolte verdi ki... 'Bal gibi'

    Güzel oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından paylaştığı pembe elbisesi ile akılları baştan aldı. Tugay'ın güzelliğine, "Bal gibi" yorumları yapıldı.
    • 07.08.2022 - 17:30
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    43'lük Mine Tugay öyle bir dekolte verdi ki... 'Bal gibi'

    28 Temmuz 1978 yılında Konya'da dünyaya gelen güzel oyuncu Mine Tugay, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Suna karakteri ile tanındı.

    Semaver Kumpanya ve Tiyatro Dot 'ın sahnelediği oyunlarda rol alan oyuncu, Karatavuk adlı oyundaki performansı ile 13. Afife Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.

    Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim alan ancak bununla kalmayan Tugay, akabinde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi.

    Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça gibi beğenilen işlerde yer alan Mine Tugay, özellikle Medcezir dizisi ile parladı.

    Bu diziden sonra popülaritesi artan oyuncu, son olarak 5 bölüm süren Gülümse Kaderine isimli projede yer aldı.

    Dizisinin final yapmasından sonra tatile çıkan ve sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, verdiği pozlarla gündem oluyor.

    Pembe elbisesi ile olan fotoğrafını paylaşan başarılı isim, sosyal medyanın en  gözde kullanıcıları arasında yer alıyor.

    Mine Tugay büyüledi

    Son zamanlarda iddialı pozlar veren ve herkesi büyüleyen Mine Tugay, tatilin tadını çıkarıyor.

    Yeniden ekranlara dönmeyi sabırsızlıkla bekleyen Mine, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

    Sütyensiz poz veren Tugay, beğeni yağmuruna tutuldu. Tugay'ın o pozuna, "Bal gibi", "Çok çekicisin", "Ve Tanrı kadını yarattı" yorumları geldi.

    43 lük Mine Tugay öyle bir dekolte verdi ki... Bal gibi #1

    Hem tiyatro hem de oyunculuk alanında takip edilen güzel isim, son zamanlarda sosyal medya üzerinden verdiği pozlarla takip edilir hale geldi.

     

    43 lük Mine Tugay öyle bir dekolte verdi ki... Bal gibi #2

    43 lük Mine Tugay öyle bir dekolte verdi ki... Bal gibi #3


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