50 yaşındaki Heidi Klum'dan cesur pozlar: "Kim der ki 50 yaşında" Heidi Klum sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Heidi Klum bikinili pozlarıyla dikkat çekti. İşte o kareler..

Dünyaca ünlü Alman model Heidi Klum sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekiyor. Müzisyen eşi Tom Kaulitz ile İtalya'da tatil yapan Heidi Klum sosyal medyada paylaştığı pozlar ile adından söz ettiriyor. 50 yaşındaki Heidi Klum fiziği ile adeta genç kızlara taş çıkartıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Heidi Klum'un 11.2 milyon takipçisi bulunuyor. Heidi Klum'un yapmış olduğu son paylaşımlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan 50 yaşındaki Heidi Klum'un o pozları takipçileri tarafından büyük beğeni topladı. İşte Heidi Klum'un tatil pozları..