6 Haziran Salı reyting sonuçları açıklandı! Bakın zirvede kim var... 6 Haziran 2023 Salı günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

6 Haziran Salı reyting sonuçları

Total'de zirveyi Kanal D'nin sevilen dizisi "Üç Kız Kardeş" elde etti. Atv'nin gösterime sunduğu "Ben Bu Cihana Sığmazam" ise ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırayı ise ATV'nin ekrana getirdiği "Müge Anlı İle Tatlı Sert" programı kazandı.

AB'de ise ilk sırayı yine "Üç Kız Kardeş" aldı, bu kez Kanal D'de. TRT1'de yayınlanan "Yürek Çıkmazı" ikinci sırayı elde ederken, "Ben Bu Cihana Sığmazam" üçüncü sırada yer aldı.