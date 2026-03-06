6 Mart 2026 yayın akışı: Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar...

Televizyon izleyicileri her gün olduğu gibi bugün de ekranlarda hangi yapımların yer aldığını merak ediyor.

Dizilerden yarışma programlarına, filmlerden eğlence içeriklerine kadar birçok yapım 6 Mart 2026 Cuma günü izleyiciyle buluşacak.

Özellikle sevilen dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, kanalların güncel yayın akışını araştırıyor.

Peki bugün TV’de hangi diziler ve programlar var? İşte 6 Mart 2026 Cuma günü kanalların yayın akışında yer alan yapımlar...

ATV yayın akışı

07:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:30 Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:35 ATV Ana Haber

20:00 Zorla Güvenlik

Kanal D yayın akışı

07:00 İkizler Memo-Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:00 Bir Ramazan Akşamı

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

Star TV yayın akışı

07:00 Sefirin Kızı

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta

18:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Dizi

NOW TV yayın akışı

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Bir Gün

12:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Sahtekarlar

17:45 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Yeraltı

TRT 1 yayın akışı

08:50 Adını Sen Koy

10:00 Kur'an'ın Mesajı

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:20 Seksenler

13:50 Vefa Sultan

15:30 Kur'an'ın Mesajı

16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17:45 Ramazan Sevinci

19:20 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Taşacak Bu Deniz

Show TV yayın akışı

08:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

10:45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

TV8 yayın akışı

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

12:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

15:45 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Ada Günlüğü