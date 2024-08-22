65 yaşındaki Erkan Can’dan ters takla Usta oyuncu Erkan Can, Gazeteci Sibel Arna'nın YouTube programına konuk oldu. Programda yeni kurduğu tiyatro ekibinden bahsederken ters takla attığı video da ilgi çekti.

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Haber Merkezi

Gazeteci Sibel Arna’nın YouTube programı “Ne olursan ol rahat ol” birbirinden ünlü konukları ağırlıyor.

Programın yeni bölümünün konuğu ise Erkan Can...

Programa yeni kurdukları Karavan Tiyatro ekibiyle katılan usta oyuncu Erkan Can, gezici bir kumpanya kurduklarını, memleketin gidilmeyen yerlerine, girilmeyen ücra köşelerine karavanla kumpanya götüreceklerini müjdeledi.

Her şehirde bir arkadaşı olduğunu anlatan Can, son gittikleri Asos turnesinde eski arkadaşı Türker Bey sayesinde işe değil tatile gitmiş gibi hissettiğini söyledi.

Hatta bota binip ters takla atlayarak denize dalıp, bu görüntüleri Sibel Arna’nın YouTube programında paylaşan Erkan Can, 65 yaşın duyulduğundan genç bir yaş olduğunu kanıtladı ve maşallah dedirtti.

TİYATRO KARAVAN’IN İLK OYUNU SAİT FAİK VE SAVAŞ DİNÇEL’İ ANIYOR

“Meraklısı için öylesine bir hikaye” bir Sait Faik Abasıyanık eseri. Tiyatroya uyarlayan ise ustaların ustası Savaş Dinçel.

Bilal Çatalçekiç’in bir meddah performansı gösterdiği tek kişilik oyunun yönetmeni ise Erkan Can. “Müzikleri ve tüm sesleri aynı zamanda bir klarnet virtüözü olan Bedirhan Şentürk’e ait. İki paravan bir karavan” sloganıyla izleyicilerle daha yakın bir temas kurarak sanatın en güzel halini paylaşıyorlar.

Sait Faik Abasıyanık 70. ölüm yıl dönümü vesilesiyle, tanımayı kaçıranlara büyük ustayı anlatıyorlar.

TELEFON EKRANINDA ERDAL TOSUN VAR

“Ne Olursan Ol Rahat Ol” adlı programın bir yerinde Erkan Can, Dostoyevski’nin bir sözünü okumak için cebinden telefonunu çıkardı.

Tam o esnada Sibel Arna telefon ekranında gülümseyen gözleri ile bakan rahmetli Erdal Tosun’u gördü ve sordu: “Sizin ekran resminiz Erdal Tosun mu?” Erkan Can’ın cevabı bir insanın bir insanı her şeyden çok sevebileceğinin kanıtı aslında: “Beni yalnız bıraktı. Ne yapalım; böyle devam ediyoruz mecbur.”