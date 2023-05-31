68'lik Gülşen Bubikoğlu genç kızlara taş çıkarttı! O pozlarını gören "nazar boncuğu" koymadan geçmedi! Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme damga vurmaya devam ediyor. Güzel ismin sosyal medya pzoları, görenleri kendisine hayran bırakıyor.

5 Aralık 1954 yılında İstnabul'da dünyaya gelen Gülşen Bubikoğlu, Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında yer alıyor.

Yeşilçam'da sayısız projede oynayan ve ilgi çeken Bubikoğlu, şimdilerde de görenleri hayran bırakıyor.

Ekranlarda yer almayan ancak sosyal medyayı aktif kullanan Bubikoğlu, son pozlarıyla "Maşallah" dedirtti.

Aaile hayatı ve basından uzak yaşaması ile de takdir toplayan oyuncu, hiç yaşlanmayışı ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Kendisine iyi bakan ve özenli davranan Gülşen Bubikoğlu'na yorum ve beğeni yapıyor.

Gülşen Bubikoğlu'nun eskimeyen güzelliği

Ah Nerede, Gırgıriye ve Alev Alev gibi unutulmaz filmlerdeki başarısıyla Gülşen Bubikoğlu, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Güzelliği hiç değişmeyen oyuncuya, "Yıllar seni teğet geçiyor" yorumları geliyor.

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmıyor.

İlgiden memun olan Gülşen Bubikoğlu da peş peşe karelerini sevenleri için yayınlıyor.