MasterChef'te kim elendi? MasterChef'te elenen isim...

MasterChef'te kim elendi? MasterChef'te elenen isim...

MasterChef yarışması dün ekrana gelen bölümü ile yine heyecanlı anlara sahne olurken, yarışmayı izlemeyenler ise kimin elendiğini araştırmaya başladı. Peki, MasterChef'te kim elendi? İşte elenen isim

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması, dün ekrana gelen bölümü ile yine dikkati çekti.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun eğlenceli sunumuyla ekrana gelen yarışmada, dün eleme heyecanı yaşandı.

Mustafa, Sergen, Emre, Hamza, Hasan ve Burcu elenmemek için hünerlerini sergilerken, Hasan eleme gecesini birinci tamamlayan isim oldu.

Bunun akabinde yarışmayı takip edemeyenler, "MasterChef'te kim elendi?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, MasterChef'te kim elendi? İşte detaylar ve elenen isim...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Mustafa, Sergen, Emre, Hamza, Hasan ve Burcu en iyi tabağı yapmaya çalışırken, Hasan, Sergen ve Burcu gecenin kazanan isimleri oldu.

Eleme turunun ikinci etabına kalan Mustafa, Emre ve Hamza en iyi tabaklar için yeniden yarıştı.

Bu turda Danilo Zanna'nın imza tabağı Arancino'yu yapmaya çalışan yarışmacılar, heyecanlı br mücadele sergiledi.

En başarısız tabağı yapan Hamza ise yarışmaya veda etti.