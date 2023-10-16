90'larda pazarlama yeteneğiyle hayran bırakan mum satıcısı yeniden gündemde Yıllar önce bir röportaja çıkan mum satıcısı, diksiyonu ve tavırlarıyla yeniden sosyal medyanın gündemine geldi.

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ensonhaber.com

Sosyal medya onu "pazarlamanın kitabını yazan adam" olarak tanıyor.

90'lı yıllarda seyyar satıcılık yapan Engin Öztok, gazeteci Savaş Ay'ın kamerasına takıldı.

Kadıköy Salı Pazarı'nda mikrofon uzatılan Öztok, sattığı mumları kendine has tarzıyla kelimelere döktü.

"4 tanesi 10 bin lira, karanlıkta bir seyredin; alevden çiçekler gibi.." sözleriyle mumlarını pazarlayan satıcı Engin Öztok, duru Türkçesiyle dikkatleri çekti.

Yıllar sonra yeniden dolaşıma giren video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Son hali ortaya çıktı

Naifliği ile alıcıyı cezbeden adam, son haliyle de ortaya çıktı.

Yaşlandığı görülen Engin Öztok, sosyal medya kullanıcılarının beğenisine tutuldu.

Hala mumlarla ilgilenen Öztok "Ortadoğu ve Balkanlar’ın en büyük pazarlamacısı", "Diksiyon şaka mı", "Hayran kaldık", "Mumcu dayım be", "Herkesin alası geldi" gibi yorumlar aldı.