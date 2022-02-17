93 kilo verdi, azmiyle parmak ısırttı! Pelin Öztekin'in göğüs dekolteli pozları baş döndürdü...

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanıdığımız Pelin Öztekin, geçen zamanda bir hayli değişti. 93 kilo veren ve bambaşka bir görünüme kavuşan Öztekin, sosyal medya pozlarıyla adından söz ettirdi.

Geçtiğimiz sene kaybettiğimiz sanatçı Rasim Öztekin'in kızı olan Pelin Öztekin, Çok Güzel Hareketler Bunlar ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Yılmaz Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen Çok Güzel Hareketler'in ilk sezonunda Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç gibi isimler yer aldı.

Bu isimlerden yıldızı parlayanlar arasına giren Pelin Öztekin, birçok başarılı proje ile seyircisinin karşısına çıktı.

Çok güzel Hareketler'den sonra zayıflamaya başlayan ve değişen oyuncu, Burcu Biricik ve Birkan Sokullu ile birlikte yer aldığı Hayat Şarkısı'nda bunu net olarak gösterdi.

93 kilo veren ve güzelliğine güzellik katan Pelin Öztekin, son zamanlarda oldukça fit bir vücuda kavuştu.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve sık sık kareler paylaşan Öztekin, son paylaştığı fotoğraflarla beğeni topladı.

PELİN ÖZTEKİN ŞOV YAPTI

Mide ameliyatı sonrasında hızla kilo vermeye başlayan Pelin Öztekin, 6 ayda 53 kilo ardından 25 kiloyla toplamda 93 kilo vererek; 60 kiloya ulaştı.

Zayıfladıktan sonra bambaşka birine dönüşen ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geliyor.

Derin göğüs dekolteli kıyafteiyle poz veren Pelin Öztekin, herkesin beğenisini kazandı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, övgü dolu mesajlar geldi.

Pelin Öztekin'in hayranları, "Çok zayıfladın" "Ne kadar güzelsin" "Maşallah" tarzında binlerce yorum yaptı.

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