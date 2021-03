93. Oscar ödülleri için adaylar belli oldu

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar ödüllerinde adaylar netleşti.

Sanat tutkunlarının heyecanla beklediği ödüllerden biri olan 93. Oscar ödülleri önümüzdeki günlerde verilecek. Gecede ödülleri kimlerin ve hangi filmlerin alacağı bugün belli oldu.

İLK KEZ İKİ KADIN AYNI ANDA ADAY OLDU

Oscar tarihinde ilk kez iki kadın aynı anda 'En İyi Yönetmen' kategorisinde aday oldu. Emerald Fennell, 'Promising Young Woman' filmi ile aday olurken, Chloé Zhao, Nomadland filmi ile bu kategoride aday olan ilk Asya kökenli kadın de yönetmen olarak tarihe geçti.

Minari filmi ise, yönetmeni, oyuncusu ve prodüktörlerinin tamamı Asya kökenlilerden oluşan ve 'En İyi Film' adayı olan ilk film oldu. Sound of Metal filminin yıldızı Riz Ahmed ise 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında aday olan ilk Müslüman aktör olurken, Minari filminin yıldızı Steven Yeun bu kategoride aday gösterilen ilk Asya kökenli sanatçı oldu.

Viola Davis ise Oscar tarihine geçen bir başka isim oldu. Davis, 4. kez aday gösterilerek en fazla adaylığa sahip aktris oldu. Davis, Ma Rainey's Black Bottom filminden önce Doubt (2008), The Help (2011) filmleri ile aday olmuş ve Fences (2016) ile heykelciğe kavuşmuştu.

10 ADAYLIK İLE EN FAZLA KATEGORİDE ADAY GÖSTERİLEN FİLM: MANK

David Fincher'ın son filmi 'Mank' 10 adaylık ile en fazla kategoride aday gösterilen film oldu.

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU ADAYLARI

- Youn Yuh-jung

- Minari Amanda Seyfried

- Mank Maria Bakalova

- Borat Glenn Close

- Hillbilly Elegy Olivia Colman

- The Father

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ ADAYLARI

-Da 5 Blood

-Mank

-Minari

-News of the World

-Soul

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

Chloé Zhao - Nomadland

Kemp Powers - One Night in Miami



Florian Zeller ve Christopher Hampton - The Father



Sacha Baron Cohen - Borat Subsequent Moviefilm



Ramin Bahrani - The White Tiger

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU ADAYLARI Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

Leslie Odom Jr. - One Night in Miami

Sacha Baron Cohen - The Trial of the Chicago 7

Lakeith Stanfield - Judas and the Black Messiah

Paul Raci - Sound of Metal

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO Judas and the Black Messiah



Minari



Promising Young Woman



Sound of Metal



The Trial of Chicago 7 EN İYİ SİNAMATOGRAFİ ADAYLARI Judas and the Black Messiah



Mank



News of the World



Nomadland



Trial of the Chicago 7

EN İYİ ANİMASYON FİLM ADAYLARI Soul Wolfwalkers Over the Moon A Shaund of the Sheep Movie Onward

EN İYİ ERKEK OYUNCU ADAYLARI Riz Ahmed - Sound of Metal



Chadwick Boseman - Ma Rainey’s Black Bottom



Anthony Hopkins - The Father



Gary Oldman - Mank



Steven Yeun - Minari EN İYİ KADIN OYUNCU ADAYLARI Carey Mulligan - Promising Young Woman

Andra Day - The United States vs. Billie Holiday



Viola Davis - Ma Rainey’s Black Bottom



Frances McDormand - Nomadland



Vanessa Kirby - Pieces of a Woman EN İYİ YÖNETMEN ADAYLARI Thomas Vinterberg - Another Round



David Fincher - Mank



Lee Isaac Chung - Minari



Chloé Zhao - Nomadland



Emerald Fennell- Promising Young Woman EN İYİ FİLM ADAYLARI The Father



Judas and the Black Messiah



Mank



Minari



Nomadland



Promising Young Woman



Sound of Metal



The Trial of the Chicago 7