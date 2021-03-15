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- 93. Oscar ödülleri için adaylar belli oldu
93. Oscar ödülleri için adaylar belli oldu
- Haber Merkezi
- 15.03.2021 - 18:12
- Güncelleme : 15.03.2021 - 18:20
Sanat tutkunlarının heyecanla beklediği ödüllerden biri olan 93. Oscar ödülleri önümüzdeki günlerde verilecek. Gecede ödülleri kimlerin ve hangi filmlerin alacağı bugün belli oldu.
İLK KEZ İKİ KADIN AYNI ANDA ADAY OLDU
Oscar tarihinde ilk kez iki kadın aynı anda 'En İyi Yönetmen' kategorisinde aday oldu. Emerald Fennell, 'Promising Young Woman' filmi ile aday olurken, Chloé Zhao, Nomadland filmi ile bu kategoride aday olan ilk Asya kökenli kadın de yönetmen olarak tarihe geçti.
Minari filmi ise, yönetmeni, oyuncusu ve prodüktörlerinin tamamı Asya kökenlilerden oluşan ve 'En İyi Film' adayı olan ilk film oldu. Sound of Metal filminin yıldızı Riz Ahmed ise 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında aday olan ilk Müslüman aktör olurken, Minari filminin yıldızı Steven Yeun bu kategoride aday gösterilen ilk Asya kökenli sanatçı oldu.
Viola Davis ise Oscar tarihine geçen bir başka isim oldu. Davis, 4. kez aday gösterilerek en fazla adaylığa sahip aktris oldu. Davis, Ma Rainey's Black Bottom filminden önce Doubt (2008), The Help (2011) filmleri ile aday olmuş ve Fences (2016) ile heykelciğe kavuşmuştu.
10 ADAYLIK İLE EN FAZLA KATEGORİDE ADAY GÖSTERİLEN FİLM: MANK
David Fincher'ın son filmi 'Mank' 10 adaylık ile en fazla kategoride aday gösterilen film oldu.
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU ADAYLARI
- Youn Yuh-jung
- Minari Amanda Seyfried
- Mank Maria Bakalova
- Borat Glenn Close
- Hillbilly Elegy Olivia Colman
- The Father
EN İYİ FİLM MÜZİĞİ ADAYLARI
-Da 5 Blood
-Mank
-Minari
-News of the World
-Soul
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
Kemp Powers - One Night in Miami
Florian Zeller ve Christopher Hampton - The Father
Sacha Baron Cohen - Borat Subsequent Moviefilm
Ramin Bahrani - The White Tiger
Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU ADAYLARI
Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah
Leslie Odom Jr. - One Night in Miami
Sacha Baron Cohen - The Trial of the Chicago 7
Lakeith Stanfield - Judas and the Black Messiah
Paul Raci - Sound of Metal
Judas and the Black Messiah Judas and the Black Messiah Soul Wolfwalkers Over the Moon A Shaund of the Sheep Movie Onward Riz Ahmed - Sound of Metal Thomas Vinterberg - Another Round The Father
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
Minari
Promising Young Woman
Sound of Metal
The Trial of Chicago 7
EN İYİ SİNAMATOGRAFİ ADAYLARI
Mank
News of the World
Nomadland
Trial of the Chicago 7
EN İYİ ANİMASYON FİLM ADAYLARI
EN İYİ ERKEK OYUNCU ADAYLARI
Chadwick Boseman - Ma Rainey’s Black Bottom
Anthony Hopkins - The Father
Gary Oldman - Mank
Steven Yeun - Minari
EN İYİ KADIN OYUNCU ADAYLARI
Andra Day - The United States vs. Billie Holiday
Viola Davis - Ma Rainey’s Black Bottom
Frances McDormand - Nomadland
Vanessa Kirby - Pieces of a Woman
David Fincher - Mank
Lee Isaac Chung - Minari
Chloé Zhao - Nomadland
Emerald Fennell- Promising Young Woman
EN İYİ FİLM ADAYLARI
Judas and the Black Messiah
Mank
Minari
Nomadland
Promising Young Woman
Sound of Metal
The Trial of the Chicago 7
Judas and the Black Messiah
Judas and the Black Messiah
Soul
Wolfwalkers
Over the Moon
A Shaund of the Sheep Movie
Onward
Riz Ahmed - Sound of Metal
Thomas Vinterberg - Another Round
The Father