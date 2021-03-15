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    93. Oscar ödülleri için adaylar belli oldu

    Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar ödüllerinde adaylar netleşti.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2021 - 18:12
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 18:20
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    93. Oscar ödülleri için adaylar belli oldu

    Sanat tutkunlarının heyecanla beklediği ödüllerden biri olan 93. Oscar ödülleri önümüzdeki günlerde verilecek. Gecede ödülleri kimlerin ve hangi filmlerin alacağı bugün belli oldu.

    İLK KEZ İKİ KADIN AYNI ANDA ADAY OLDU

    Oscar tarihinde ilk kez iki kadın aynı anda 'En İyi Yönetmen' kategorisinde aday oldu. Emerald Fennell, 'Promising Young Woman' filmi ile aday olurken, Chloé Zhao, Nomadland filmi ile bu kategoride aday olan ilk Asya kökenli kadın de yönetmen olarak tarihe geçti.

    Minari filmi ise, yönetmeni, oyuncusu ve prodüktörlerinin tamamı Asya kökenlilerden oluşan ve 'En İyi Film' adayı olan ilk film oldu. Sound of Metal filminin yıldızı Riz Ahmed ise 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında aday olan ilk Müslüman aktör olurken, Minari filminin yıldızı Steven Yeun bu kategoride aday gösterilen ilk Asya kökenli sanatçı oldu.

    Viola Davis ise Oscar tarihine geçen bir başka isim oldu. Davis, 4. kez aday gösterilerek en fazla adaylığa sahip aktris oldu. Davis, Ma Rainey's Black Bottom filminden önce Doubt (2008), The Help (2011) filmleri ile aday olmuş ve Fences (2016) ile heykelciğe kavuşmuştu.

    93. Oscar ödülleri için adaylar belli oldu #1

    10 ADAYLIK İLE EN FAZLA KATEGORİDE ADAY GÖSTERİLEN FİLM: MANK

    David Fincher'ın son filmi 'Mank' 10 adaylık ile en fazla kategoride aday gösterilen film oldu.

    93. Oscar ödülleri için adaylar belli oldu #2

    EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU ADAYLARI

    - Youn Yuh-jung

    - Minari Amanda Seyfried

    - Mank Maria Bakalova

    - Borat Glenn Close

    - Hillbilly Elegy Olivia Colman

    - The Father

    EN İYİ FİLM MÜZİĞİ ADAYLARI

    -Da 5 Blood

    -Mank

    -Minari

    -News of the World

    -Soul

    93. Oscar ödülleri için adaylar belli oldu #3

    EN İYİ UYARLAMA SENARYO

    Chloé Zhao - Nomadland

    Kemp Powers - One Night in Miami

    Florian Zeller ve Christopher Hampton - The Father

    Sacha Baron Cohen - Borat Subsequent Moviefilm

    Ramin Bahrani - The White Tiger

    EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU ADAYLARI

    Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

    Leslie Odom Jr. - One Night in Miami

    Sacha Baron Cohen - The Trial of the Chicago 7

    Lakeith Stanfield - Judas and the Black Messiah

    Paul Raci - Sound of Metal

    93. Oscar ödülleri için adaylar belli oldu #4

    EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

    Judas and the Black Messiah

    Minari

    Promising Young Woman

    Sound of Metal

    The Trial of Chicago 7

    EN İYİ SİNAMATOGRAFİ ADAYLARI

    Judas and the Black Messiah

    Mank

    News of the World

    Nomadland

    Trial of the Chicago 7

    93. Oscar ödülleri için adaylar belli oldu #5

    EN İYİ ANİMASYON FİLM ADAYLARI

    Soul

    Wolfwalkers

    Over the Moon

    A Shaund of the Sheep Movie

    Onward

    93. Oscar ödülleri için adaylar belli oldu #6

    EN İYİ ERKEK OYUNCU ADAYLARI

    Riz Ahmed - Sound of Metal

    Chadwick Boseman - Ma Rainey’s Black Bottom

    Anthony Hopkins - The Father

    Gary Oldman - Mank

    Steven Yeun - Minari

    93. Oscar ödülleri için adaylar belli oldu #7

    EN İYİ KADIN OYUNCU ADAYLARI

    Carey Mulligan - Promising Young Woman

    Andra Day - The United States vs. Billie Holiday

    Viola Davis - Ma Rainey’s Black Bottom

    Frances McDormand - Nomadland

    Vanessa Kirby - Pieces of a Woman
    93. Oscar ödülleri için adaylar belli oldu #8
    EN İYİ YÖNETMEN ADAYLARI

    Thomas Vinterberg - Another Round

    David Fincher - Mank

    Lee Isaac Chung - Minari

    Chloé Zhao - Nomadland

    Emerald Fennell- Promising Young Woman

    EN İYİ FİLM ADAYLARI

    The Father

    Judas and the Black Messiah

    Mank

    Minari

    Nomadland

    Promising Young Woman

    Sound of Metal

    The Trial of the Chicago 7

    93. Oscar ödülleri için adaylar belli oldu #9

     

     




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