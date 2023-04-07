Aaahh Belinda merak ettirdi: Belinda şampuan satılıyor mu? Netflix'in yeni filmi Aaahh Belinda, izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Dizide, Belinda adlı bir şampuanın reklam setinde şampuan ile yıkanan Dilara'nın macerası anlatılıyor. Peki, Belinda marka şampuan gerçekte var mı? Belinda şampuan satılıyor mu? İşte detaylar...

İlk olarak 1986 yılında Müjde Ar’ın başrolündeki yapım Ah Belinda adlı film yeniden uyarlandı. Netflix'in yeni Türk filmi Ah Belinda, 7 Nisan Cuma günü yayına girdi.

Ah Belinda'nın yönetmenliğini Deniz Yorulmazer, senaristliğini ise Hakan Bonomo üstleniyor.

Filmin başrollerini Neslihan Atagül, Serkan Çayoğlu, Necip Memili paylaşıyor.

Aaahh Belinda filminde Belinda adlı bir şampuanın reklam setinde şampuan ile yıkanan Dilara'nın bir anda kendisini 2 çocuklu evli Handan'ın yerinde bulmasını anlatıyor.

Filmi izleyenler, "Belinda şampuanı" hakkında aramalara başladı. Şampuanın gerçekte satılıp satılmadığı merak ediliyor.

Peki, Belinda şampuanı gerçekte var mı, satılıyor mu? İşte ayrıntılar...

Aaahh Belinda film konusu

"Dilara, genç ve gelecek vaat eden bir oyuncudur. Belinda isimli şampuan reklamında oynayan Dilara, bir anda kendisini 2 çocuklu bankacı Handan’ın yaşamı içinde bulur. Dilara artık Handan olarak yaşamını sürdürmektedir. Handan’ın hayatından çıkıp eski Dilara olabilmek için elinden geleni yapmaya hazırdır."

Aaahh Belinda oyuncuları

Neslihan Atagül,

Serkan Çayoglu,

Necip Memili,

Meral Çetinkaya,

Beril Pozam,

Efe Tuncer,

Gamze Karaduman,

Sacide Tasaner,

Kamil Güler,

Anıl Çelik

Belinda şampuanı satılıyor mu?

Belinda şampuanı gerçekte satılan bir şampuan değildir. Belinda şampuanı Netflix'in Aaahh Belinda filmi için üretilmiştir.