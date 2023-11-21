ABD'de 11 ev aldığı iddia edilmişti! Fenomen Eylül Öztürk açıklama yaptı ABD'de yaşayan fenomen Eylül Öztürk hakkında çıkan ABD'de 11 ev aldı iddiasına yanıt verdi. İşte o açıklamalar..

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Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmasının ardından diğer sosyal medya fenomenleri de mal varlıklarıyla gündemden düşmüyor.

Güzellik merkezleri sahibi fenomen çift Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan da son günlerde hakkında çıkan iddialarla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz aylarda ABD'ye taşınan Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan'ın ABD'de 11 adet ev satın aldıkları iddia ediliyordu.

Fenomen Eylül Öztürk hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Hakkında çıkan iddialara yanıt veren Eylül Öztürk şu ifadelere yer verdi;

"Benden gündemle ilgili bir açıklama yapmamı bekliyorsunuz ama arkadaşlar ben ne açıklama yapayım? Benim yaptığım açıklamanın herhangi bir hükmü olacak mı bu insanlar nezdinde? Desem ki 'O öyle değil, böyle' inanacaklar mı? inanmayacaklar. Yani ne diyeyim ki ben. 5 evle başladık, 24 ev oldu sonra 11'e düştü falan. Böyle yani cümlenin başına 'İddiaya göre' yazıyorlar. Bilmiyorum ki ne demem lazım! Benden ne bekliyorsunuz? Zaman her şeyi gösterir. Benim bu zamana kadar magazinle hiç alakam olmadığını öğrenmiş olmanız gerekiyor. Beni senelerdir takip edenler zaten tanıyorlar. Yalanın sınırı yok. Cümlenin başına iddiaya göre yaz sonra devamına istediğini yaz ben hangi birine cevap vereyim?"