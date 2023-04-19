ABD'li çiftçinin korku dolu anları! Tarlasını sürerken dev timsahla karşılaştı... Bakın neler oldu! Sosyal medyada paylaşılan bir video, yürekleri ağza getirdi. Tarlasını süren bir çiftçi, karşısına çıkan timsahla korku dolu anlar yaşadı. O anlar kaydedilirken, timsahın bir süre sonra etkisiz kaldığı görüldü.

Sosyal medyada ilginç bir video paylaşıldı. Amerika'da yaşayan bir çiftçi, tarlasında büyük bir sürprizle karşılaştı. Tarladan çıkan dev timsah, herkesinm yüreğini ağzına getirdi. Olay, ABD'nin Louisiana eyaletinde gerçekleşti. Tarlasını süren çiftçi, timsahın ortaya çıkmasıyla şoke oldu. Yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda olan timsah, traktöre çıkmaya çalıştı. Çiftçi, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen uzmanlar, timsahı yakalayarak, doğal yaşam alanına geri bıraktı. Timsahların Florida'da sık sık görüldüğü ve insanlar için tehlike oluşturduğu biliniyor. İnsanların yaşadığı bölgelerde timsahları yakalamak ve doğal yaşam alanlarına geri bırakmak için özel ekipler görev yapıyor.