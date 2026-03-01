ABD'li içerik üreticisi Dan Bilzerian'dan "İran" savunması! Tavrı dikkat çekti...

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

TEPKİ GÖSTERDİ

Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken ABD'li içerik üreticisi Dan Bilzerian'dan cesur bir çıkış geldi.

"İran'a saldırmanın hiçbir gerekçesi yok" diyen Dan Bilzerian "Saldırmamız gereken tek ülke İsrail'dir. Ülkemiz Yahudi pedofillerin kontrolünde ve bu savaş, Epstein olayının örtbas edilmesinden dikkatleri dağıtmak için yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Bilzerian, daha önce katıldığı bir programda Hamas'ı bir 'direniş örgütü' olarak nitelendirmiş ve Hamas lideri Yahya Sinvar'ı 'kahraman' ilan etmişti