Arka Sokaklar'da Epstein skandalı! Kurtlar Vadisi'ne de selam geldi: "Merhamet edin efendim"

742. kez ekrana gelmeye hazırlanan Arka Sokaklar, gündemin nabzını da tutmaya devam ediyor.

Kanal D'nin sevilen polisiye dizisi, geçen hafta arabesk şarkıcısı Güllü'nün şaibeli ölümünü konu aldı.

Gelecek hafta fragmanı yayınlanan Arka Sokaklar, dikkat çeken bir olayı daha işlemeye hazırlanıyor.

GÖNDERMELERLE DOLU FRAGMAN

Fragmanda; Rıza Baba, çocuklara edilen eziyetin başındaki kişiye cezasını veriyor.

İzleyicilerin "Epstein skandalı" olarak yorumladıkları fragmanın detayında Kurtlar Vadisi de yer alıyor.

Fragmanın son sahnesinde yer alan "Merhamet edin efendim" sözleri, Kurtlar Vadisi evreninde Zafer Ergin’in canlandırdığı Mehmet Karahanlı karakterinin infazına yapılan bir atıf olarak öne çıkıyor.

3 Mart 2005 tarihinde Yedikule Zindanları’nda yargılanan Karahanlı, o süreçte “Merhamet edin efendim!” çığlıkları arasında bıçaklanarak infaz edilmişti.