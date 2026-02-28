Kızılcık şerbeti 128. bölüm fragmanı: Başak için tehlike geldi! Faith ve Yudum...

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi.

Nursema’nın İlhami ile nikah masasına oturması bölüme damga vururken, Nilay ile Elif arasında yaşanan gerilim dikkat çekti.

Kıvılcım ve Ömer’in gerçek çocuklarına kavuşması ise duygusal anlara sahne oldu.

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler şimdi yeni bölüme çevrildi. Peki, yeni bölümde neler olacak?

YUDUM VE FATİH'İN ARASINDA NELER OLACAK?

Diziden yeni fragman geldi, Nursema ve İlhami evlendi. Nursema yeni hayatına alışabilecek mi?

Öte yandan kanalda yeni işe başlayan Yudum, Fatih'le karşılaşıyor. Yudum'un Fatih'e olan bakışları dikkat çekti. Başak bu durumda ne yapacak?

İşte Kızılcık Şerbeti 128. bölüm fragmanı: