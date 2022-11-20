Petrol
87.74
-2.27%
Euro
19.235
-0.33%
Dolar
18.6096
0.08%
Altın
1.046
-0.61%
Borsa
4527
0.43%
Bitcoin
316.206
-0.61%
BTXN Coin
6.09
-5.72%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Abdürrahim Albayrak'ın acı günü! 15 yaşındaki torunu hayatını kaybetti..

    Galatasaray'ın eski yöneticisi sevilen iş adamı Abdurrahim Albayrak'ın torunu, bir AVM'nin 4. katından düşerek hayatını kaybetti
    • 20.11.2022 - 16:33
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 16:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Abdürrahim Albayrak'ın acı günü! 15 yaşındaki torunu hayatını kaybetti..

    Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdürrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı Nişantaşı'nda bulunan bir AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti.

    Renkli kişiliği ve enerjisi ile tanınan iş adamı Abdürrahim Albayrak'ın torununun hayatını kaybettiği haberi sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Batuhan Bostancı, İstanbul Şişli'deki bir alışveriş merkezinin 4'üncü katında bulunan yemek katından aşağı düşerek hayatını kaybetti.

    Abdürrahim Albayrak ın acı günü! 15 yaşındaki torunu hayatını kaybetti.. #1

    Batuhan Bostancı aynı zamanda Beşiktaş camiasının sevilen isimlerinden Asil Bostancı’nın oğlu.

    Abdürrahim Albayrak ın acı günü! 15 yaşındaki torunu hayatını kaybetti.. #2


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Saldırıda yaralananların sağlık durumları
    Gündem

    Saldırıda yaralananların sağlık durumları

    Abdullah Avcı'nın değişim planı
    Futbol

    Abdullah Avcı'nın değişim planı

    Görüş Bildir