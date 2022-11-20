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- Abdürrahim Albayrak'ın acı günü! 15 yaşındaki torunu hayatını kaybetti..
Abdürrahim Albayrak'ın acı günü! 15 yaşındaki torunu hayatını kaybetti..
Galatasaray'ın eski yöneticisi sevilen iş adamı Abdurrahim Albayrak'ın torunu, bir AVM'nin 4. katından düşerek hayatını kaybetti
- 20.11.2022 - 16:33
- Güncelleme : 20.11.2022 - 16:36
Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdürrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı Nişantaşı'nda bulunan bir AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti.
Renkli kişiliği ve enerjisi ile tanınan iş adamı Abdürrahim Albayrak'ın torununun hayatını kaybettiği haberi sosyal medyanın gündemine oturdu.
Batuhan Bostancı, İstanbul Şişli'deki bir alışveriş merkezinin 4'üncü katında bulunan yemek katından aşağı düşerek hayatını kaybetti.
Batuhan Bostancı aynı zamanda Beşiktaş camiasının sevilen isimlerinden Asil Bostancı’nın oğlu.