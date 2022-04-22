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    • Açıldıkça açılan Hanife'nin mini elbisesi sosyal medyayı salladı! 'Frikik üstüne frikik aman Allah'ım'

    Açıldıkça açılan Hanife'nin mini elbisesi sosyal medyayı salladı! 'Frikik üstüne frikik aman Allah'ım'

    Gelin adayı olarak tanınan Hanife Gürdal'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı pozlar, görenleri hayrete düşürüyor. Tesettürüyle tanınan Hanife'nin bir anda bu kadar açılması, herkesin yorumunu alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2022 - 20:14
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    Açıldıkça açılan Hanife'nin mini elbisesi sosyal medyayı salladı! 'Frikik üstüne frikik aman Allah'ım'

    Türkiye'de bir dönem evlilik programları yaygındı ve bu programlar her kanalda yayınlanıyordu. Birçok kişinin talep gösterdiği evlilik programları, gündüz kuşağının vazgeçilmezi olarak öne çıktı.

    Esra Erol, Zuhal Topal, Seda Sayan ve Songül Karlı gibi isimlerin sunuuluğunu yaptığı bu programlar, yıllar Türk televizyonlarında devam etti.

    Her programa farklı adayın çıktığı yarışmalarda tanınan Hanife Gürdal, fenomen bir gelin adayı olarak görüldü.

    1995 yılında İzmir'de dünyaya gelen ve ilk olarak Esra Erol'un programında boy gösteren Gürdal, asıl ününü Zuhal Topal sayesinde yaşadı.

    İzmir Torbalı'da yaşayan ve Zuhal Topal'ın programın katıldıktan sonra bir anda tanınan Gürdal, sosyal medyada fenomen haline geldi.

    Evlilik programları kaldırıldıktan sonra ekranlarda yer almayan ancak sosyal medyada aktif olan Gürdal, tesettürünü çıkardı.

    Tesettürünü çıkardıktan sonra her yaptığı hareket ile olay olan Gürdal'ın bazı pozları takipçilerini şaşırtırıyor.

    Eleştirilerin odak noktası: Hanfie Gürdal

    Tesettürünü çıkardıktan sonra eleştirilerin odak noktası haline gelen Hanife Gürdal'ın leopar desenli elbisesi, yorum ve beğeni aldı.

    Bazıları elbiseyi fazla açık bulurken, bazıları ise istediği gibi giyinebileceğini belirtti.

    Sosyal medyadan hayranlarına seslenmeyi ihmal etmeyen Gürdal, linkler vererek reklam anlaşmaları ile para kazanıyor.

    Açıldıkça açılan Hanife nin mini elbisesi sosyal medyayı salladı! Frikik üstüne frikik aman Allah ım #1

    Hanife Gürdal'ın yeniden ekranlarda olup olmayacağı merak edilirken, sosyal medya üzerinden açılan fan sayfaları dizilerde boy göstermesini istiyor.  Ancak Gürdal'a böyle bir teklif gelip gelmediği bilinmiyor...

    Açıldıkça açılan Hanife nin mini elbisesi sosyal medyayı salladı! Frikik üstüne frikik aman Allah ım #2

    Açıldıkça açılan Hanife nin mini elbisesi sosyal medyayı salladı! Frikik üstüne frikik aman Allah ım #3

    Açıldıkça açılan Hanife nin mini elbisesi sosyal medyayı salladı! Frikik üstüne frikik aman Allah ım #4


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