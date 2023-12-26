Acun Ilıcalı ile polemiğe girmişti! Mehmet Ali Erbil servetini açıkladı... Mehmet Ali Erbil ile Acun Ilıcalı arasındaki polemik devam ediyor. Mehmet Ali Erbil "Allah yürü ya kulum sadece Acun'a mı dedi?" diyerek servetini açıkladı...

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Mehmet Ali Erbil ile Acun Ilıcalı arasında yaşanan polemik son günlerde magazin gündeminde yer alıyor.

Mehmet Ali Erbil, Acun Ilıcalı'nın muhabirlikten kanal sahibi ve futbol takımı sahibi olmaya nasıl ulaştığını sorguladığı açıklamalar uzun süre gündem olmuştu.

Yaşanan polemik üzerine Acun Ilıcalı "Çarkıfelek'i ona sundurmadık diye sinirlendi" ifadeleriyle Mehmet Erbil'e yanıt vermişti.

Mehmet Ali Erbil, Acun Ilıcalı'nın bu sözleri üzerine verdiği yanıt ile yeniden gündeme geldi. Mehmet Ali Erbil, gazeteci Enver Aysever’in Youtube kanalındaki programına katılarak şu ifadelere yer verdi;

"Ben Acun'un muhabir arkadaşlarını tanıyorum 20-30 yıldır. Hiçbirinin başını sokacak evleri bile yok. Allah yürü ya kulum sadece Acun'a mı dedi! Ben vergisini veren bir vatandaş olarak merak ediyorum. Dilan Polat'ı da merak etmedik mi? Hepimizin tüyleri diken diken olmadı mı? Bu paralar nereden geliyor, kaynağı nedir?

"Acun bana iş vermeye mecbur değil. Ben başarılarımı ispatlamış biriyim. Haftanın beş günü Çarkıfelek birinci oluyordu. Benim korkacak bir şeyim yok, 50 yıldır devlete vergisini veren insanım. Sanatçılar arasında vergi rekortmeni olmuşluğum var. Kazandığım her şey ortada. Şu anda oturduğum ev bile toplasan 10 milyon eder. Eşlerime verdiğim evlerin toplamı da 10 milyon dolardır. Hiçbir zaman kumarda varımı yoğumu yitirmedim. Çoluğumun çocuğumun geleceklerini garantiye aldım. Ben hiç çalışmasam da çocuklarıma, torunlarıma yetecek kadar servetim var."