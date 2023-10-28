Acun Ilıcalı kaç arabası ve motoru olduğunu açıkladı! Dominik'te 4, Miami'de 2.. Ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, Nur Tuğba'nın YouTube kanalına konuk oldu. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti. Acun Ilıcalı programda kaç arabası ve motoru olduğunu açıkladı..

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Nur Tuğba Namlı'nın YouTube'da yayınlanan Nur Tuğba ile Laf Aramızda programına konuk olan Acun Ilıcalı açıklamaları ile gündeme oturdu.

Programın ilk konuğu olan Acun Ilıcalı samimi açıklamaları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Hız tutkusuyla bilinen Acun Ilıcalı özellikle motor sevgisi ile sık sık gündeme geliyor.

Acun Ilıcalı "Kaç arabanız ve motorunuz var?" sorusuna verdiği yanıt ile sosyal medyada gündem oldu.

Nur Tuğba'nın sorduğu soruya samimi bir şekilde cevap veren Ilıcalı kaç arabası ve motoru olduğunu açıkladı.

Acun Ilıcalı, "Çok arabam yok, 3-4 tane arabam var. Motosikletim 12 tane vardır. Taşıyamadığım için dünyanın çeşitli yerlerinde motorlar var. Ne yapayım motorla mı gideyim yani? Dominik'te 4, Miami'de 2, Çeşme'de 3 , İstanbul'da 4 tane var.' ifadelerine yer verdi.

Acun Ilıcalı'nın bu açıklamaları sosyal medyada uzun süre konuşuldu..