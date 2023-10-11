Acun Ilıcalı çalışma saatlerine sitem etti! "Benim çalışanlarım erken kalkmaz" Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk olan Acun Ilıcalı yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Candaş Tolga Işık'ın TV100'de yayınlanan "Az Önce Konuştum" programınına konuk oldu.

Samimi açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı'nın mesai saatleri hakkında söyledikleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Daha öncede sık sık dile getirdiği sabah erken kalkma konusunda yeni açıklamalar yapan Ilıcalı bu sisteme karşı olduğunu dile getirdi.

Candaş Tolga Işık'ın "Çalışma saatleri nasıl olmalı?" sorusuna yanıt veren Acun Ilıcalı sözleriyle gündeme oturdu.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Bu erken kalkmayı kim buldu abi? Dünya değişti. Biz niye erken kalkıyoruz? Burada bir mantık var mı? Bence yok. Kaldırmayın insanları, uyusunlar.

Benim çalışanlarım erken kalkmaz abi. Yazık yani. Bizde kimse Temmuz - Ağustos’ta işe gelmez. Hatta 4-5 ay tatil yapanlar var. Maaşı da yatar.

Sabah 7’lerde kalkarak, 1 saat 15 dakika yol giderek işe gidiyordum. Böyle bir hayat yaşadım. Yaşadığım için bunu insanlara yaşatmamaya karar verdim."

Acun Ilıcalı ayrıca "Eskiden 8-10 saat gerekiyor olabilir ama teknoloji gelişti. Bence mesleğe göre değişmeli, çok çalışan daha çok kazanmalı. Fazla mesainin başlama sınırı bence şu an 9 saatse 6 saat olmalı." dedi.