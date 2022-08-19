Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya bakın nasıl tanışmış!

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya bakın nasıl tanışmış!

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın tanışma hikayeleri ortaya çıktı. Ayrılık iddialarıyla gündeme gelen ikilinin tanışma hikayeleri, sosyal medyaya damga vurdu.

29 Mayıs 1969 yılında Edirne'de dünyaya gelen Acun Ilıcalı, ilk evliliğini Seda Başbuğ ile yaptı. Bu evlilikten Banu adında bir kızı dünyaya geldi.

Ancak başarılı televizyoncunun bu evliliği uzun sürmezken, ikinci evliliğini ise Zeynep Yılmaz ile gerçekleştirdi.

Zeynep Yılmaz ile 2003 ve 2016 yıllarında evli kalan Acun Ilıcalı, o dönem gönlünü Şeyma Subaşı'na kaptırdı.

Zeynep Yılmaz'dan Leyla ve Yasemin adında iki kızı bulunan Ilıcalı, Şeyma ile yaşadığı aşk nedeniyle magazin basınından düşmedi.

Zeynep Yılmaz'dan boşandıktan sonra Şeyma Subaşı ile evlenen Acun Ilıcalı, büyük aşkında aradığını bulamadı.

Uzun süren ve bu ilişkiden Melisa adında bir kızı olan Ilıcalı, 2018 yılında ani bir kararla boşandıklarını duyurdu.

Sadece 1 yıl evli kalan ve Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan sonra evlenmeyen Acun Ilıcalı, gönlünü Çağla Altunkaya'ya kaptırdı.

Şu sıralar ayrıldıklarına dair iddialar çıkan ancak Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin maçında görüntülenen ikili, tanışma hikayeleriyle olay oldu.

Acun - Çağla çiftinin tanışma hikayesi

Ayça Çağla Altunkaya'nın Acun Ilıcalı ile tanışma hikayesi sosyal medyada gündem oldu.

TV100'ün haberine göre; Altunkaya'nın hemşirelik mezunu olduğu ve çfitin bu sayede tanıştığı iddia edildi.

Ayça Çağla Altunkaya, Survivor yarışması için Dominik'te oluşturulacak sağlık ekibi kadrosuna başvuru yapmış ve başvuru sırasında tanışan ikilinin ilişkisi başlamış.

Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra aradığı aşkı Altunkaya'da bulan Acun Ilıcalı her fırsatta, "Çağla beni çok mutlu ediyor" açıklamasında bulunuyor.