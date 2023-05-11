Adem Metan'ın Peki Sonra'daki konuğu Ethem Sancak Adem Metan'ın 14 Mayıs seçimlerine ilişkin görüşünü sorduğu Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak "Bu seçimde oylanan şudur: Manda mı olacağız, Atatürk'ün bağımsız Türkiye'si mi olacağız? Kavga budur." dedi.

ensonhaber.com

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerinden birinin eşiğinde.

Milyonlarca seçmen, sandık başına gitmek için geri sayımda.

Bu süreçte siyasi partilerden gelen açıklamalar oldukça önemli.

YouTube'da özel röportajlar yapan gazeteci Adem Metan, Peki Sonra isimli programında bu hafta Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak'ı konuk etti.

"Manda mı olacağız, Mustafa Kemal'in bağımsız ülkesi mi olacağız. Kavga bu"

Merak edilen birçok soruyu yanıtlayan Ethem Sancak, seçimlerin Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanacağına inandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Biden seçilmeden önceki 3 ay içinde demişti ya "Biz bunu darbeyle deviremedik, muhalefetle birleşerek seçimle devireceğiz. Seçimle devirmek! Kim söylüyor: Biden. Bu seçimde oylanan şudur: Manda mı olacağız, Mustafa Kemal'in bağımsız ülkesi mi olacağız! Kavga bu.



Bu millet bunu fark etti. Bakın gördünüz İstanbul mitingini. Oraya gelen 3 milyon insan 'Soğanı ucuza alayım' diye gelmedi. Kritik bir seçim olduğunu gördü bu millet.



Dolayısıyla ben o bayrağı dalgalandıran Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanacağına inanıyorum. Meclis'i de alacak.



Ve o Biden muhalefeti tıpkı o Macaristan'da uğradıkları mağlubiyet gibi mağlubiyete uğrayacaklar. Kesin yani o konuda hiç tereddütüm yok.

"14 Mayıs'tan sonra Kemal, Meral, Karamollaoğlu, Davutoğlu, Bebecan tarih sahnesinden gider"

Adem Metan'ın "2002'de AK Parti zaferi sonrası birçok parti başkanı kendini dinlenmeye almıştı. 14 Mayıs gecesi de böyle bir hikaye okuyabilir miyiz?" sorusunu da yanıtlayan Sancak, şu yanıtı verdi:

Tabii. Kemal bey tarih sahnesinden gider. Meral tarih sahnesinden gider. Karamollaoğlu tarih sahnesinden gider. Yani siyasi arenadan. Davutoğlu gider. Bebecan zaten heraldi gider Londra'da 5 büyük kız kardeşi yönetir, bankaların kutsal adamıdır Kemal Derviş gibi. Derviş'in buradaki veliahtıdır.



Yepyeni bir siyaset dünyasıyla karşılaşacağız. Yeni çıkacak siyasi partiler şöyle olacak. Yeni doğan Asya uygarlığını savunan ve daha iyi yapacağını iddia eden Vatan Partisi gibi partiler büyür. Cumhur İttifakı'ndaki partilerin bazıları büyür. Batı sisteminin her zaman partileri olur ama bu kadar pervasızca Batı'yı savunamazlar. Daha light hale getirecekler, uygar diyecekler, börtü böcek diyecekler. Yeni siyasi arena çok değişecek 15 Mayıs'tan sonra.

Röportajın tamamını izlemek için tıklayın