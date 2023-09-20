Adım Farah yeni sezon fragmanı yıktı geçti! Tahir, Farah'ın kocasıyla tanışıyor... 31 Mayıs’ta sezon finali yapan FOX TV’nin sevilen dizisi Adım Farah, ekranlara geri dönüyor. Yeni sezon fragmanı adeta nefes kesti. Bakın yeni bölümde neler yaşanacak…

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ensonhaber.com

"The Cleaning Lady" dizisinden uyarlanan, 03 Medya imzalı Adım Farah dizisi sezon finaliyle ekranlara damga vurmuştu.

FOX TV ekranlarına geri dönüşü için gün sayan dizinin yönetmen koltuğunda Recai Karagöz oturuyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Engin Akyürek, Demet Özdemir, Fırat Tanış, Senan Kara, Oktay Çubuk gibi başarılı isimler yer alıyor.

Hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla ilgi odağı haline gelen Adım Farah dizisi, 14. Bölümünde serüvenine son vermişti. Yeni bölümüyle bomba gibi geliyor.

Fragman nefes kesti!

Heyecanla beklenen dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Tahir Lekesiz ve Farah'ın kocası tanışıyor.

Farah'ın kocasını canlandıran oyuncu Feyyaz Duman yeni bölümde izleyiciyle buluşuyor.

Adım Farah, güçlü hikayesiyle bu sezonda ilgi çekecek gibi görünüyor. İşte yeni fragman...