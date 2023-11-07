Ahmet Çakar, Coca-Cola'yı boykot edenlere tepki gösterdi: 'Türk şirketi kardeşim' Ahmet Çakar sosyal medya hesabından yaptığı Coca-Cola paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Ahmet Çakar'ın o paylaşımı..

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Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.

Açıklamaları ile sık sık sosyal medyada gündeme oturan Ahmet Çakar son olarak Coca-Cola çıkışı ile dikkatleri üzerine çekti.

İsrail ile Filistin arasında yaşanan olayların ardından Coca-Cola'nın boykot edilmesine tepki gösteren Ahmet Çakar yaptığı paylaşım ile adından söz ettirdi.

Ahmet Çakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"O boykot yapmaya çalıştığınız Coca-Cola İçecek, Türk şirketi kardeşim. Sahibi Anadolu Grubu, TOGG'un ortağı babayiğitlerden. Sadece Türkiye'de 10 fabrikası, 3 meyve işletme tesisi var. 30 bin insanımıza istihdam sağlıyor. Coca-Cola yerine tam destek veren Instagram'ı ya da Facebook’u protesto edin de görelim..."