Ahmet Çakar, Coca-Cola'yı boykot edenlere tepki gösterdi: 'Türk şirketi kardeşim'

Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.
Açıklamaları ile sık sık sosyal medyada gündeme oturan Ahmet Çakar son olarak Coca-Cola çıkışı ile dikkatleri üzerine çekti.
İsrail ile Filistin arasında yaşanan olayların ardından Coca-Cola'nın boykot edilmesine tepki gösteren Ahmet Çakar yaptığı paylaşım ile adından söz ettirdi.
Ahmet Çakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
"O boykot yapmaya çalıştığınız Coca-Cola İçecek, Türk şirketi kardeşim. Sahibi Anadolu Grubu, TOGG'un ortağı babayiğitlerden. Sadece Türkiye'de 10 fabrikası, 3 meyve işletme tesisi var. 30 bin insanımıza istihdam sağlıyor. Coca-Cola yerine tam destek veren Instagram'ı ya da Facebook’u protesto edin de görelim..."