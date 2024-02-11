Ahmet Çakar Fenerbahçelileri sinirlendirdi: "Alanyaspor'u kutluyorum" Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. İşte Ahmet Çakar'ın o paylaşımı..

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanan ve büyük heyecana sahne olan maç 2-2 berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ardından ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Ahmet Çakar'ın bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisini çekti.

Ahmet Çakar yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Skandal hakem yönetimine rağmen fevkalade mücadele eden ve puan alan Alanyaspor'u kutluyorum..."

Fenerbahçeli taraftarlar Ahmet Çakar'ın bu paylaşımının altında tepkilerini dile getiren yorumlar yaptı.