Haberler



Medya



Ahmet Çakar'dan Galatasaray paylaşımı: "Alkmaar kentinde paranormal aktivite mevcut"

Ahmet Çakar'dan Galatasaray paylaşımı: "Alkmaar kentinde paranormal aktivite mevcut" Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın AZ Alkmaar'a 4-1 yenildiği maçın ardından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. İşte Ahmet Çakar'ın o paylaşımı..