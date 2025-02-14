Hüseyin Topuz
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında deplasmanda AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi.
Hollanda'da oynanan müsabaka ev sahibi AZ Alkmaar'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
AZ Alkmaar - Galatasaray maçının ardından ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Ahmet Çakar'ın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ahmet Çakar yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
"Laleler ülkesi Hollanda’nın Alkmaar kentinde paranormal aktivite mevcut"