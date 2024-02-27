Ahmet Çakar'dan olay yaratan sözler! 'Antalyaspor katledilmiştir' Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Antalyaspor'u ile 2-1 yendiği maçın ardından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. İşte Ahmet Çakar'ın o paylaşımı..

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Trendyol Süper Lig'in 27. hafta maçları dün oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçının ardından tamamlandı.

Süper Lig'de son haftalarda yaşanan tartışmalı pozisyonlar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Bu hafta oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa ve Galatasaray-Antalyaspor maçında yaşanan tartışmalı pozisyonlar sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar sosyal medya hesabından konuyla alakalı bir paylaşım yaptı.

Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.

Ahmet Çakar paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Türk hakemliğinin iflas gecesi. Fifa duruma el koymalıdır. Galatasaray ve Fenerbahçe dışında tüm takımlar meze edilmektedirler. Haksız bir penaltı ve ofsaytımsı bir yanlış ile Galatasaray maçı kazanmıştır. Vinicius yan hakemin suratına bakarak defalarca Fuck Off demesine rağmen, sahada kalmıştır. Antalyaspor katledilmiştir. Türk futbolu çürümüş, maalesef mafyalaşmış hale gelmiştir!"