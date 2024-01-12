Ahmet Çakar'dan Zorbay Küçük paylaşımı: "Galatasaray'ın hakkını yemiştir" Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, Sivasspor - Galatasaray maçının ardından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti..

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Haftalar sonra puan kaybeden Galatasaray, liderlik yarışında Fenerbahçe'nin 2 puan gerisine düştü.

Maçta yaşanan bazı tartışmalı pozisyonlar sosyal medyada gündeme oturdu. Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonlar tartışma konusu oldu.

Sarı kırmızılılar maçın hakemi Zorbay Küçük'ü eleştiri yağmuruna tutarken bir yorumda Ahmet Çakar'dan geldi.

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar maçın ardından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. Ahmet Çakar, Zorbay Küçük'ün Galatasaray'ın iki penaltısını vermediğini ifade etti.

Ahmet Çakar "Sivas da tam bir futbol katliamı yaşanmıştır. Hakem Zorbay Küçük Galatasaray'ın net 2 penaltısını vermeyip Galatasaray'ı boğmuştur..." dedi.

Ahmet Çakar ayrıca "Bugün sahada 3 net penaltı vardı. Sivas kazandı verdi. Diğer ikisini veremeyen Zorbay Küçük Galatasaray'ın hakkını yemiştir." sözleriyle gündeme oturdu.