Ahmet Kural ekranlara dönüyor! İşte Ahmet Kural'ın yeni dizisi.. Ahmet Kural yeni bir diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İşte Ahmet Kural'ın yeni dizisi..

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Ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın yeni bir dizi ile ekranlara dönmeye hazırlandığı iddia edildi.

Son olarak TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru' ile ekranlarda yer alan Ahmet Kural'ın yeni projesi ile yakında ekranlara dönmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz ay 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile evlenen Ahmet Kural setlere dönmek için gün sayıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu Ahmet Kural uzun zamandır çekmeyi istediği ve kendisini oldukça heyecanlandıran bir dizi projesi ile karşımıza çıkacak.

Ahmet Kural'ın yeni dizisinin adının 'Sev Kardeşim' olduğu ortaya çıktı. Senaryosunu Olcay Onur Kaya ve ekibinin üstlendiği dizinin cast çalışmaları başladı.

Dizinin ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı konusunda henüz bir bilgi yok. Konu hakkında yeni detaylar ortaya çıktığında haberimizi güncelleyeceğiz..