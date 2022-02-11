Akasya Durağı'nın hem hamarat hem iyi kalpli Zeyno'suydu! O ismin son hali 'Pes' dedirtecek...

Akasya Durağı'nın hem hamarat hem iyi kalpli Zeyno'suydu! O ismin son hali 'Pes' dedirtecek...

Akasya Durağı'nın sevilen oyuncularından olan Zeyno, yıllar içinde güzelliğine güzellik kattı. Herkesin tanıdığı bir isim haline gelen genç oyuncuyu görenler, değişimi karşısında şoke oldu.

1995-2003 yılları arasında yayınlanan Çiçek Taksi dizisinin yenilenmiş uyarlaması olan Akasya Durağı, 2008-2012 yılları arasında yayınlandı.

Yönetmenliğini Yaşar Seriner'in üstlendiği dizi, Erler Film tarafından yapıldı ve 7 Şubat 2012'de yayımlanan 152. bölümü ile final yaptı.

Bir aile ve komedi dizi olan projenin başrollerinde; Zeki Alasya Melek Baykal Cezmi Baskın Levent Ülgen Onur Şan Ayça İnci Timur Acar yer aldı.

Birbirinden ünlü isimleri bir araya getiren dizide Onur Şan "Seyit" karakterine hayat verirken, eşini ise Zeyno karakteri ile Makbule Sitare Akbaş canlandırdı.

Dizide hem iyi hem hamarat hem de aşkı için Seyit'le İstanbul'a kaçmayı göze alan bir karakteri canlandıran Sitare Akbaş, geçen zamanda bir hayli ünlendi.

33 yaşındaki oyuncu son olarak Kırmızı Oda dizisinde karşımıza çıkarken, bazıları ise Akasya Durağı'ndaki Zeyno olduğuna ikna olamadı.

Yaşadığı değişimle güzelliğine güzellik katan Sitare Akbaş, şimdilerde Murat Dalkılıç ile aşk yaşıyor.

AKASYA DURAĞI'NIN ZEYNO'SU GÜZELLİĞİNE GÜZELLİK KATTI

6 Ekim 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen genç oyuncu Sitare Akbaş, Akasya Durağı'nda oynadığı Zeyno karakteri ile adından söz ettirdi.

Genç oyuncu sırasıyla; Beşinci Boyut, Vazgeç Gönlüm, Hakkını Helal Et, Akasya Durağı, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Urfalıyam Ezelden, Emanet, Analar ve Anneler, İstanbul Sokakları, Sen Çal Kapımı, Kırmızı Oda gibi yapımlarda yer aldı.

Akasya Durağı'ndan sonra en fazla tanındığı dizi Sen Çal Kapımı olurken, geçen zamanda yaşadığı değişim gözler önüne serildi.

Zeyno karakterini canlandırdığı dönemlerden eser kalmayan oyuncunun yüzüne ufak tefek işlemler yaptırdığı fark edildi.

Murat Dalkılıç ile görüntülenen ve bu sayede sık sık magazin basınında adını duyuran Sitare Akbaş, yıllar içinde güzelliğine güzellik kattı.