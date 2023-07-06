Aksanı memleketinden çıktı! Kerem Bürsin aslen bakın nereliymiş... Dizi setlerine dönüş yapan Kerem Bürsin, Ya Çok Seversen'in Ateş karakterini canlandırıyor. Bürsin hakkında bilgileri araştıran izleyiciler, memleketini duyunca şoke oluyor.

Tarzı, konuşması ve aurası ile ilgi çeken oyunculardan Kerem Bürsin, Türkiye'de ve birçok ülkede seviliyor.

İlk olarak Güneşi Beklerken dizisindeki Kerem karakteriyle adını duyuran Kerem Bürsin, müthiş bir çıkış yakaladı.

Ardından Şeref Meselesi ve Sen Çal Kapımı ile başarı sağlayan Kerem Bürsin, magazinin de radarında oldu.

Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel ile birliktelik yaşayan Bürsin, şimdilerde işine odaklandı.

Ya Çok Seversen adlı dizide Ateş karakteriyle seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu, merak konusu oldu.

36 yaşındaki Kerem Bürsin'in Türkçe konuşması ve telaffuzu sık sık gündem oluyordu. Nedeni, memleketinde saklı çıktı.

Aslen İstanbullu ama ABD'de büyüdü

1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Kerem Bürsin'in hayatı yurt dışında geçti.

Bürsin, İskoçya (Edinburgh), Endonezya (Medan, Cakarta), Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi, Dubai), Türkiye (Ankara, İstanbul), Malezya (Kuala Lumpur), ABD (Teksas, Boston, Los Angeles) gibi ülkelerde yaşadı.

1999'da 12 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşti. Bu nedenle aksanı da oluştu.

İngilizce konuşmaya alışan Kerem Bürsin, ilk başlarda eleştirildi ancak şimdilerde bayağı geliştirmiş durumda.