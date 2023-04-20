Aksaraylı vatandaştan 'Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim' esprisi Aksaray'da yapılan bir sokak röportajında mikrofon uzatılan vatandaş "Hastane yaptı, yolları yaptı bundan iyi hizmet mi olur. Kılıçdaroğlu yaptı" diyerek espri yaptı. Muhabirin şaşırması üzerine vatandaş "Onlar heykelden başka bir şey yapmaz kardeş" dedi.

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Türkiye'de seçimlere kısa bir süre kalmışken, sokak röportajlarıyla birlikte vatandaşın nabzı tutuluyor.

Aksaray'da yapılan bir röportajda mikrofon uzatılan vatandaş, Kemal Kılıçdaroğlu ile dalga geçti.

Muhabirin "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mı Kemal Kılıçdaroğlu'na mı oy vereceksiniz" sorunu yanıtlayan vatandaş, espriyi patlattı.

"Yolları, hastaneleri Kılıçdaroğlu yaptı, ona oy vereceğim" esprisi

"Kılıçdaroğlu ya. Hastane yaptı, yolları yaptı, Marmaray'ı yaptı. Bundan iyi hizmet mi olur?!" diyen vatandaşı muhabir "Recep Tayyip Erdoğan yaptı" diyerek uyardı.

Esprisine devam eden vatandaş, şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu yaptı ya. Yanlışın olmasın kardeş ya. Yolları kim açtı, tünelleri kim açtı? Tayyip Erdoğan mı açtı.

"Onlar heykelden başka bir şey yapmaz kardeş! Sen buraların bok götürdüğünü biliyor musun"

Magazin Forever muhabirinin şaşkınlığını gören vatandaş, daha sonra yaptığı açıklamasıyla oyunun rengini belli etti: