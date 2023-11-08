ensonhaber.com
Bir dönemin çocuk oyuncularından biri olan Yağmur Ün, yıllar içindeki değişimiyle parmak ısırtıyor.
Ünlü oyuncu, Şafak Sezer'in unutulmaz dizisi "Alemin Kıralı"nda canlandırdığı Ahsen karakteri ile adını milyonlara duyurdu.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve geniş bir kitleye sahip olan Yağmur Ün, paylaşımlarıyla beğeni topluyor.
Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ise ağızları açık bıraktı.
Ceketini açtı, pozunu verdi
Yıllar içindeki değişimiyle ilgi gören 28 yaşındaki Yağmur Ün, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.
Ünlü oyuncu ceketinin içinde hiçbir şey giymedi. Verdiği cesur pozları peş peşe sıraladı.
İşte o kareler...
Ünlü oyuncunun bu pozları kısa sürede yoğun ilgi gördü. Binlerce beğeni ve yorum aldı.