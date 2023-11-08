Alemin Kıralı'nın Ahsen'i ceketinin önünü açtı, yorumlar coştu! "Hiç giymeseydin" Bir döneme damga vuran Alemin Kıralı dizisinde Ahsen karakterine hayat veren Yağmur Ün, paylaşımlarıyla gündemde. Ünlü oyuncu dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

ensonhaber.com

Bir dönemin çocuk oyuncularından biri olan Yağmur Ün, yıllar içindeki değişimiyle parmak ısırtıyor.

Ünlü oyuncu, Şafak Sezer'in unutulmaz dizisi "Alemin Kıralı"nda canlandırdığı Ahsen karakteri ile adını milyonlara duyurdu.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve geniş bir kitleye sahip olan Yağmur Ün, paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ise ağızları açık bıraktı.

Ceketini açtı, pozunu verdi

Yıllar içindeki değişimiyle ilgi gören 28 yaşındaki Yağmur Ün, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.

Ünlü oyuncu ceketinin içinde hiçbir şey giymedi. Verdiği cesur pozları peş peşe sıraladı.

İşte o kareler...

Ünlü oyuncunun bu pozları kısa sürede yoğun ilgi gördü. Binlerce beğeni ve yorum aldı.