Alemin Kralı'nın Ahsen'i bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Son hali nefes kesiyor...

Alemin Kralı dizisinde canlandırdığı Ahsen karakteriyle hafızalara kazınan Yağmur Ün, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla gündeme geldi. Ün'ün son halini görenler ise hayrete düştü.

2011-2013 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Alemin Kralı dizisi, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitlemeyi başarmıştı.

2 sezon süren ve 67. bölümde final yaparak ekranlara veda eden Alemin Kralı dizisinin başrollerinde Oya Başar, Şafak Sezer, Evrim Akın, Metin Yıldız, Elvin Levinler ve Zeynep Gülmez gibi isimler yer almıştı.

Severek izlenilen dizide hayat verdiği evin ortanca kızı Ahsen rolüyle geniş bir hayran kitlesi elde eden ünlü oyuncu Yağmur Ün, artık büyüdü ve güzeller güzeli bir genç kız oldu.

Hem oyunculuğu hem de güzelliği ile beğeni toplayan Ün, yıllar içindeki değişimiyle dikkatleri üzerine çekti.

BİKİNİLİ POZLARI NEFES KESTİ

Alemin Kralı'nın ardından Kırgın Çiçekler, Söz ve Kalk Gidelim gibi yapımlarda boy gösteren Yağmur Ün, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan Ün, paylaştığı bikinili pozlarıyla beğeni topluyor.

Uzun süredir ekranlarda yer almayan 25 yaşındaki oyuncu, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Yağmur Ün'ün iddialı pozlarına, ''Kaç yıldızı sürgün etti güzelliğin'', ''Gittikçe güzelleşiyorsun'', ''Çok seksisin'' ve ''Açıl açıl açılmazsan ekmek yok'' gibi yorumlar yapılıyor.