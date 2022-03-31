Alemin Kralı'nın Ahsen'i derin göğüs dekolteli bluzunu giydi, saçlarını savurdu! 'Taş gibi kadınsın'

Alemin Kralı dizisinde hayat verdiği Ahsen karakteriyle akıllara kazınan Yağmur Ün, Instagram'dan göğüs dekolteli pozlarını paylaştı. Yıllar içinde oldukça güzelleşen Ün'ün paylaşımı, beğeni topladı.

2011-2013 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Süreç Film imzalı Alemin Kralı dizisi, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitlemeyi başarmıştı.

Toplam 2 sezon süren ve 67. bölümde final yaparak ekranlara veda eden Alemin Kralı dizisinin başrollerinde Oya Başar, Şafak Sezer, Evrim Akın, Metin Yıldız, Elvin Levinler ve Zeynep Gülmez gibi isimler yer almıştı.

Severek izlenilen dizide evin ortanca kızı Ahsen karakteriyle izleyici karşısına çıkan çocuk oyuncu Yağmur Ün, artık büyüdü ve güzeller güzeli bir genç kız oldu.

Alemin Kralı'nın ardından Kırgın Çiçekler, Söz, Kalk Gidelim gibi yapımlarda boy gösteren Yağmur Ün, uzun süredir ekranlarda yer almıyor.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de beğeni toplayan Ün, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan güzel oyuncu, cesur paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

GÖĞÜS DEKOLTESİYLE MEST ETTİ

Oyunculuğa 1999 yılında başlayan Yağmur Ün, Instagram hesabından göğüs dekolteli pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Birçok yapımda rol alarak ününe ün katan Ün'ün dekolteli pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Hayranları, 25 yaşındaki güzel oyuncuya, ''Gittikçe güzelleşiyorsun'', ''Çok seksisin'', ''Öldürdün bizi'', ''Taş gibi kadınsın'' gibi yorumlar yapıldı.