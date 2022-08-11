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    Aleyna Kalaycıoğlu instagram pozları ile büyüledi! 'Cengiz çok şanslı'

    Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.Cengiz Ünder ile aşk iddilarıyla gündeme gelen Kalaycıoğlu cesur pozları ile dikkat çekiyor..
    • 11.08.2022 - 16:34
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 16:36
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    Aleyna Kalaycıoğlu instagram pozları ile büyüledi! 'Cengiz çok şanslı'

    Survivor yarışmasıyla tanınan Aleyna Kalaycıoğlu aşk hayatı ve sosyal medyada paylaştığı cesur pozlar ile gündemde kalmaya devam ediyor.

    Son olarak milli futbolcu Cengiz Ünder ile aşk yaşadığı iddia edilen aleyna Kalaycıoğlu şu sıralarda Fransa'da tatil yapıyor.

    Milli futbolcu ile aşk yaşadığı haberleri sonrası uzun süre gündemden düşmeyen Kalaycıoğlu şimdi ise instagram hesabından paylaştığı pozlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

    Aleyna Kalaycıoğlu'nun instagramda 565 bin takipçisi bulunuyor.Paylaştığı kareler kısa sürede binlerce kez beğeniliyor.Güzelliği ve fiziği ile beğeni toplayan Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

    İşte son instagram paylaşımları..

    Aleyna Kalaycıoğlu instagram pozları ile büyüledi! Cengiz çok şanslı #1

    Aleyna Kalaycıoğlu instagram pozları ile büyüledi! Cengiz çok şanslı #2

    Aleyna Kalaycıoğlu instagram pozları ile büyüledi! Cengiz çok şanslı #3

    Aleyna Kalaycıoğlu instagram pozları ile büyüledi! Cengiz çok şanslı #4


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