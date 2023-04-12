Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den Kaliforniya çıkartması! Açıldıkça açıldı..."Hatun ateş ediyor" Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, Kaliforniya'dan paylaşım yaptı. Fiziği ile genç kızlara taş çıkartan Öztel'e beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü popçu Aleyna Tilki'nin ailesi kendisi kadar magazin gündeminde. Özellikle annesi Havva Öztel, sosyal medyanın konuştuğu isimler arasında yer alıyor. Anne Havva Öztel'in iddialı paylaşımları, kızı Aleyna'yı aratmıyor. Aktif bir Instagram kullancısı olan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, peş peşe yayınladığı fotoğraflarla dikkat çekti. Kaliforniya tatilinden paylaşım yapan 44 yaşındaki anne, fiziğiyle kızlarını solladı. Kaliforniya pozları Göbeğini açıkta bırakan bluzuyla poz veren Havva Öztel, sahildeki karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Aleyna Tilki'nin annesini görenler "Genç kız gibisin", "Kızına taş çıkarırsın", "Çok güzelsin", "Ateş ediyorsun" yorumlarında bulundu.