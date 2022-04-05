Alişan'ın açıldıkça açılan eski nişanlısı Eda'nın o hallerini gören dondu kaldı! 'Buse tam bir afet-i devran'

Alişan'ın açıldıkça açılan eski nişanlısı Eda'nın o hallerini gören dondu kaldı! 'Buse tam bir afet-i devran'

Alişan'ın eski nişanlısı Eda Erol bu sefer cesur pozları ile değil eski hali ile gündem oldu. Erol'un eski halini gören kullanıcılar ise Buse Varol'u öven tarzda yorumlar yapmaya başladı.

Alişan ve Eda Erol arasında başlayan aşk ilk başlarda gizli kaldı ancak sornasında çift, aşklarını duyurdu.

Esra Erol'un vesile olduğu bu aşk nişanlanmaya kadar gitti ve ikili görkemli bir törenle nişanlandıklarını duyurdu.

İkilinin nişan töreninin ardından kısa süre içerisinde evlenecekleri konuşuluyordu ve bu kapsamda hazırlıklar tamamlanmıştı.

Ancak işler umulduğu gibi gitmeyince, ayrılığı ilk olarak Eda Erol sosyal medya hesabından duyurdu.

Eda Erol'un bu duyurusunun ardından Alişan bir açıklama yaptı ve hızlı başlayan aşk, hızla sona erdi.

Eda Erol'dan ayrılan Alişan ise oyuncu olan ve güzelliği ile dikkati çeken Buse Varol'da yeniden aşkı buldu.

Buse Varol ile kısa sürede evlenen Alişan'ın iki çocuğu olurken, Eda Erol ise uzun zamandır yalnız devam ediyor.

Cesur pozları ile sosyal medyayı sallayan Eda Erol'un eski halini gören hayranları, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

EDA EROL'UN ESKİ HALİ

Eda Erol, bu defa estetik haberleriyle gündemdeki yerini aldı. Erol'un dudaklarının önceki hali herkesi şaşırttı. Erol'un dudakları önceden ince şimdi ise gayet dolgun. Bu durum Eda Erol dudaklarına dolgu yaptırdığını gündeme getirdi.

Bu konular hakkında konuşmayan Eda Erol ise güzelliği ve sosyal medya pozları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Genç ismin ne zaman evleneceği ise diğer bir merak konusu...