Alişan'ın eşi Buse Varol ayna karşısına geçti, fiziğiyle gençlere taş çıkarttı!

Alişan'ın eşi ve 2 çocuk annesi Buse Varol, sosyal medyada paylaştığı fit görüntüsüyle kendine hayran bıraktı.

Ekran kariyerini rafa kaldıran Buse Varol, anneliğin tadını çıkarıyor.

Eğitim, güzellik yarışması, oyunculuk derken yolu Alişan ile kesişen Buse Varol, 2018 yılında nikah masasına oturdu.

Varol, "Tozlu Yollar", "Sevda Kuşun Kanadında”, “Arka Sokaklar”, “Şehrin Melekleri” ve “Kış Güneşi”, “Rüya” gibi çok sayıda dizide boy gösterdi.

2021 yılında oğlu Burak'ı ve geçtiğimiz aylarda kızı Eliz'i kucağına alan Buse Varol, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Fit Buse

Diyet ve sporla doğum kilolarından kurtulan Varol, fit görüntüsüyle dikkat çekti. Instagram'dan paylaşım yapan ünlü isim 2 doğuma rağmen gençlere taş çıkarttı.

Yeşil gözleri ve boydan kareleriyle mest eden 32 yaşındaki Buse Varol'a çok sayıda beğeni geldi.