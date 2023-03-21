Alişan'ın eski nişanlısı Eda Erol son haliyle hayran bıraktı: "Alişan'dan sonra bebek gibi olmuşsun" Bir dönem Alişan ile nişanlı olan Eda Erol, son haliyle herkesin ilgisini çekti. Sosyal medyada aktif olarak paylaşımlar yapan Erol'un değişimini gören gözlerine inanamadı. Bazıları ise ablası Esra Erol'a benzetti.

1986 yılında dünyaya gelen Eda Erol, Alişan ile nişanlandıktan sonra adını duyurmaya başladı.

İlk kez 46 Yok isimli proje ile ekran deneyimi yaşayan Eda Erol, Alişan ile evlenmek üzereyken ayrıldı.

İkilinin ani gelişen olayları sonrası herkes şaşırırken, Eda Erol yeniden evlenmedi ve uzun zamandır da yalnız olduğu biliniyor.

Alişan ise Buse Varol ile evlendi ve iki çocuk babası oldu. Burak ve Eliz adında iki çocuğu olan Alişan, mutlu aile tablosu ile dikkati çekiyor.

Alişan'dan ayrıldıktan sonra bir hayli değişen Eda Erol'u görenler ise tanımakta zorlanıyor.

Değişimi ile herkesi kendisine hayran bırakan Eda, sosyal medyanın da aktif kullanıcılarından birisi...

Eda Erol'un son hali

Neşe Erberk ajasına kayıt olan Eda Erol, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümü'nden mezun oldu.. İlk filmi Stajyer Mafya sonrası 46 dizisinde rol aldı.

Ancak adını Alişan ile yaşadığı ilişki sonrası duyurdu. Alişan'dan ayrıldıktan sonra ablası Esra Erol'un stilistliğini de yapan Eda, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.

Bir hayli değişen ve estetk işlemler yaptırdığı da gözüken Eda Erol'a yorum yağdı.

Bazıları Eda Erol'u ablası Esra Erol'a ikizi kadar benzetirken bazıları ise Alişan'dan sonra değiştiğini söyledi.