Alparslan Büyük Selçuklu 13. bölüm fragmanı: İmdi kurdun çakala diş geçirme vaktidir!

TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 13. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmana Alparslan'ın "İmdi kurdun çakala diş geçirme vaktidir!" sözleri damga vurdu.

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini konu edinen Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, her bölümü ile izlenme rekorları kırıyor.

Pazartesi akşamı yayınlanan 13. bölümle birlikte aksiyonu artan dizinin merakla beklenen 13. bölüm 1. fragmanı yayınlandı.

Dizinin son bölümde, Haris’in peşine düşen Alparslan, Akça’nın kaçırılmasının ardında kimlerin olduğunu çözmek için uğraşıyor.

Vaspurakan’a vali olarak atanan Diyojen, Akça’yı Alparslan’dan evvel ele geçirmek üzere büyük bir oyun kurar. Tuğrul Bey, büyüyen karmati tehlikesine karşı tedbirleri arttırır.

Alparslan Akça’yı kaçıranın Emir Bozan olduğunu öğrenebilecek mi? Akça’yı bir Bizans casusu olarak bilen Bozan, ona karşılık Kekavmenos’tan ne isteyecek? Kekavmenos Akça için kimlerle nasıl bir pazarlığa girecek? Kekavmenos’u öldürmekte kararlı olan Akça, hiç hesap etmediği bu durumdan nasıl kurtulacak?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 14 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de yayınlanacak.

İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 13. bölüm 1. fragmanı...

Alparslan: Büyük Selçuklu 13. Bölüm 1. Fragman VİDEO