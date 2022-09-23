Alparslan: Büyük Selçuklu 29. bölüm 2. fragmanı: Alparslan ve Seferiye arasında sular durulmuyor

Alparslan'ın yayınlanan fragmanında; Seferiye'nin Alparslan'dan hesap sorması ve evlenmek istemediğini söylemesi dikkati çekti. Alparslan ise sessizliğini korudu ve cevap vermedi.

Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu, yeni sezonu ile devam ediyor.

Fahriye Evcen'in ayrılığının ardından Kayra Zabcı'nın dahil olduğu dizi, yeni fragmanı ile yine nefes kesti.

Alparslan'ın Bizans ile olan mücadelesi sürerken, Seferiye ise ayak bağı olmaya ve sorun çıkarmaya devam ediyor.

Alparslan ile evlenmek istemeyen ve onu hançerleyen Seferiye, hesaplaşmak için yeniden karşısına çıktı.

Alparslan'a, "Seni asla sevmeyeceğimi, nefret ettiğimi bile bile.. Hala mı evlenmek istersin benim" diyen Seferiye'nin karalılığı dikkati çekti.

Seferiye'nin tavrı karşısında sessizliğini koruyan Alparslan'ın ne yapacağı ise merak edildi. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 29. bölüm 2. fragmanı...

Alparslan: Büyük Selçuklu 29. bölüm 2. fragmanı İZLE