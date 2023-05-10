Alparslan Büyük Selçuklu'nun yıldızı Barış Arduç'un eski haline bakın! "Para sen nelere kadirsin!" TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun yıldız ismi Barış Arduç, eski haliyle gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl kızını kucağına alan Barış Arduç'un eski halini gören tanımakta güçlük çekiyor. İşte ünlü oyuncunun eski hali...

Başrollerinde Kayra Zabcı, Öykü Gürman gibi isimlerin yer aldığı TRT 1 dizisi Alparslan Büyük Selçuklu, her pazartesi reyting rekorları kırıyor.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin başrol oyuncusu Barış Arduç, yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettirdi.

35 yaşındaki ünlü oyuncu, Kiralık Aşk dizisiyle büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Öncesinde Gupse Özay’ın yer aldığı Deliha filminde oynadı.

2 seriden oluşan filmin ardından Gubse Özay ile aşk yaşamaya başlayan Barış Arduç, 29 Temmuz 2020 tarihinde nikah masasına oturdu.

Geçtiğimiz yıl kızı Jan Asya’yı kucağına alan Barış Arduç, eski fotoğraflarıyla gündeme bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun eski halini gören gözlerine inanamadı.

Eski halini gören tanıyamıyor

Yıllar içinde büyük değişime uğrayan ünlü oyuncunun eski hali sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. İşte ünlü oyuncunun eski hali…

1987 yılında İsviçre’de dünyaya gelen Barış Arduç, ilkokul çağında ailesi ile birlikte Türkiye’ye döndü. Tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanıştıktan sonra oyunculuğa adım attı.

İlk olarak Küçük Hanımefendi (2011) dizisinde rol alan Barış Arduç; Dinle Sevgili (2011), Pis Yedili (2011) gibi dizilerde rol aldıktan sonra Benim İçin Üzülme (2012), Bugünün Saraylısı (2013-2014) ve Racon: Ailem İçin (2015) gibi dizilerde oynadı.

2015-2017 yılları arasında Kiralış Aşk dizisiyle büyük çıkış yakaladı. Daha sonra Kuzgun ve Çukur dizilerinde rol alan Arduç, 2021 yılı itibarıyla TRT1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yer alıyor.