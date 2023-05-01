Alparslan'ın Seferiye Hatun'u paylaştı, sosyal medya alev aldı! "Fahriye'yi solladı" Tarihte Sultan Alparslan'ın ikinci eşi ve çocuklarının annesi olan Seferiye Hatun, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde hayat buldu. Kayra Zabcı'nın canlandırdığı Seferiye Hatun, hem dizide hem gerçek hayatta güzelliğiyle büyüledi.

ATV'nin reyting rekortmeni Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, pazartesi akşamlarına damga vuruyor.

Barış Arduç ile başrol oynayan Fahriye Evcen'in diziden ayrılması üzerine boşluğu dolduran güzel oyuncu Kayra Zabcı, izleyicilerin yakın merceğinde.

Tarihte önemli bir karakter olan Seferiye Hatun'u canlandıran Zabcı, oyunculuğu bir yana güzelliğiyle de dillere destan.

Seferiye Hatun'un güzelliği

2001 doğumlu genç oyuncu Kayra Zabcı, küçük yaşlardan itibaren modellik yapmış ardından oyunculuğa merak salmıştır.

Sosyal medyada ciddi bir takipçisi olan güzel oyuncu, duru güzelliği ve mavi gözleriyle kendine hayran bırakıyor.

Rolünün hakkını veren Kayra Zabcı, yüz güzelliği ve fiziği ile adından söz ettiriyor.

Instagram'da paylaşımlar yapan Zabcı, tarzını da ortaya koyuyor.