ATV'nin reyting rekortmeni Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, pazartesi akşamlarına damga vuruyor.
Barış Arduç ile başrol oynayan Fahriye Evcen'in diziden ayrılması üzerine boşluğu dolduran güzel oyuncu Kayra Zabcı, izleyicilerin yakın merceğinde.
Tarihte önemli bir karakter olan Seferiye Hatun'u canlandıran Zabcı, oyunculuğu bir yana güzelliğiyle de dillere destan.
Seferiye Hatun'un güzelliği
2001 doğumlu genç oyuncu Kayra Zabcı, küçük yaşlardan itibaren modellik yapmış ardından oyunculuğa merak salmıştır.
Sosyal medyada ciddi bir takipçisi olan güzel oyuncu, duru güzelliği ve mavi gözleriyle kendine hayran bırakıyor.
Rolünün hakkını veren Kayra Zabcı, yüz güzelliği ve fiziği ile adından söz ettiriyor.
Instagram'da paylaşımlar yapan Zabcı, tarzını da ortaya koyuyor.