Altın Portakal'a damga vurdu! 'Kürtaj' filmi izleyenleri hastanelik etti

Bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kriz çıktı. Özel gösterimde yer alan Audrey Diwan'ın Kürtaj filmindeki gerçekçi sahneleri izleyen bazı seyirciler hastanelik oldu.

58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Festivalde dün gece, yönetmenliğini Audrey Diwan'ın üstlendiği ''Kürtaj'' filmi izletildi. Seyirciler, özel gösterimde yer alan filmin bazı sahnelerinden bir hayli etkilendi.

İZLEYİCİLER BAYGINLIK GEÇİRDİ

Kürtaj filmindeki gerçeği aratmayan sahneler nedeniyle filmin başında 2 kişi baygınlık geçirdi. Yetkililer filmi durdururken bayılan izleyiciler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Filmin gösterimi baygınlık geçirenlerin hastaneye kaldırılmasından sonra tekrar başladı. Ancak filmin son dakikalarına doğru 1 kişi daha baygınlık geçirince film tekrar durduruldu.

İLK KRİZ DEĞİL

Filmi izleyenler arasında çok sayıda kişi, gerçekçi sahneler nedeniyle dayanamayıp gösterimden ayrıldı.

Kürtaj filminin, Venedik Film Festivali'ndeki gösteriminde de fenalık geçirenlerin olduğu öğrenildi.

''MÜTHİŞ GERÇEKÇİ ÇEKİLMİŞ''

Filmi değerlendiren sinemasever Vahit Tansoy, ''Filmi çok beğendim ve çok gerçekçiydi. Yıllarca İstanbul Film Festivali'ne gidiyorum, birçok film seyrettim. Çok daha farklı sert filmler gördük. Yine de bu film müthiş gerçekçi çekilmiş. Kadın oyuncu da çok iyi oynamış. Venedik Film Festivali'nde de filmi izleyenler arasında bayılanlar olmuş. Umarım film gösterime girer ve herkes seyreder. Çok güzel bir filmdi.'' dedi.

KÜRTAJ FİLMİNİN KONUSU

Venedik Film Festivali'nden Altın Aslan Ödülü alan ''Kürtaj'' filmi, 60'lı yılların Fransa'sında istemediği hamileliğini sonlandırmak isteyen Annie'nin mücadelesini anlatıyor.

Parlak bir üniversite öğrencisi olan Annie, beklenmedik bir hamilelikle karşı karşıya kalır. Bu, geleceğe dair tüm hayallerinin elinden kayıp gitmesi anlamına gelmektedir.

Gebelik süreci ilerledikçe Annie, çevresi tarafından yalnız bırakılacaktır, zira kürtajın yasal olmadığı 60'lı yılların Fransa'sında bu karar cesaret gerektirmektedir.

Annie Ernaux'un aynı isimli yarı otobiyografik romanından uyarlanan Kürtaj, dünya prömiyerini Eylül ayında, 78. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde yapmıştı.